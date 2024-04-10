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Оливейра ответил Царукяну, назвавшему его «одномерным» бойцом

Оливейра ответил Царукяну, назвавшему его «одномерным» бойцом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Чарльз Оливейра ответил на высказывание своего соперника россиянина Армана Царукяна, заявившего, что бразилец является «одномерным» бойцом.

«Люди говорят, что им хочется, не так ли? Если бы я был односторонним бойцом, и в моём резюме было 16 приёмов, все они были бы со спины. А нокауты, которые у меня есть? Это тоже приёмы? Слишком много ерунды», — приводит слова Оливейры издание MMAFighting.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также победил в первом раунде Дариуша.

Ранее Алекс Волкановски ответил, кто победит в бою Царукяна и Оливейры на UFC 300.

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