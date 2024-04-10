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Кормье назвал бойца, который может стать звездой после UFC 300

Кормье назвал бойца, который может стать звездой после UFC 300
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье назвал бойца, который, по его мнению, может стать звездой после юбилейного турнира UFC 300.

«Человек, который дерётся за чемпионство, получает больше всего. И для меня это Джамал Хилл. Он никогда не проигрывал титул, и теперь он снова дерётся за титул с двойным чемпионом, которого все считают ходящим по воде. Если он победит, то его звезда засияет ярче, чем когда-либо», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Перейра в своём последнем бою на UFC 295 в ноябре досрочно остановил чеха Иржи Прохазку, завоевав вакантный титул. Хилл не дрался с января 2023 года, когда на UFC 283 победил по очкам бразильца Гловера Тейшейру.

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