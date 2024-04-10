«Победа нокаутом». Адесанья дал категоричный прогноз на бой Перейры и Хилла на UFC 300

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился мнением о предстоящем поединке между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамалом Хиллом, который состоится на турнире UFC 300.

«Не думаю, что Джамал напуган из-за страшной нокаутирующей силой соперника. Алекса тоже можно нокаутировать. Уклониться от ударов ногой — сложная задача, но я знаю, что у Джамала есть несколько средств, которые ему могут помочь в этом.

Пять раундов, начало будет медленным… Джамал попытается ударить Алекса кулаком по голове. Точно так же, как он это сделал с Джонни Уокером. Я бы выбрал победу Джамала нокаутом в первых двух раундах, возможно, в первой половине третьего раунда», — сказал Адесанья на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск.