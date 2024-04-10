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«Как я буду смотреть UFC 300». Двалишвили показал фото на диване в окружении двух девушек

«Как я буду смотреть UFC 300». Двалишвили показал фото на диване в окружении двух девушек
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Известный грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пошутил по поводу предстоящего турнира UFC 300. Мераб показал, как планирует смотреть юбилейное спортивное шоу.

«Как я буду смотреть UFC 300», — подписал фото Двалишвили, на котором он в окружении двух девушек сидит с ноутбуком на диване. Также Мераб добавил фотографию своего приятеля Алджамейна Стерлинга.

Фото: Социальные сети Мераба Двалишвили

Фото: Социальные сети Мераба Двалишвили

UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». В главном поединке вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра из Бразилии и Джамал Хилл, представляющий США.

Стерлинг на UFC 300 сразится с Келвином Каттаром.

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