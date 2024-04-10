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Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: дата боя на UFC 300, во сколько начало

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй: дата боя на UFC 300, во сколько начало
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В ночь с 13 на 14 апреля мск состоится турнир UFC 300, в главном карде которого выступят американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Спортсмены будут сражаться за пояс BMF.

Юбилейное спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена», которая расположена в Лас-Вегасе (штат Невада, США.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию спортивного шоу и событий вокруг него. Кроме того, UFC 300 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Зрители смогут увидеть бои главного карда примерно в 5:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Гэтжи в ММА 25 побед при четырёх поражениях. В активе Холлоуэя 25 побед и семь поражений.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй
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