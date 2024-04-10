Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Токов проведёт бой с Тимуром Нагибиным на RCC 19

Владимир Токов проведёт бой с Тимуром Нагибиным на RCC 19
Комментарии

11 мая в Екатеринбурге состоится номерной турнир RCC 19, в главном карде которого поединок проведут Тимур Нагибин и Владимир Токов. Спортивное шоу пройдёт на многотысячной арене КРК «Уралец».

В предыдущем поединке Нагибин получил серьёзную травму, в результате которой восстанавливался в течение полугода. Токов проведёт поединок в Российской Федерации впервые с 2017 года.

В общей сложности на счету Токова в смешанных единоборствах девять побед при двух поражениях. В активе Нагибина 21 победа и восемь поражений. Ещё один поединок с участием Тимура был признан несостоявшимся.

Ранее стало известно, что в соглавном событии RCC 19 сразятся российские бойцы Иван Штырков и Давид Бархударян.

Материалы по теме
Бой Штыркова и Бархударяна станет соглавным событием RCC 19
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android