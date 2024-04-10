«Увидимся 22 июня». Чимаев показал, как готовится к бою с экс-чемпионом UFC

Популярный боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фото. Снимки были сделаны во время тренировочного занятия.

«Увидимся 22 июня», — подписал фото Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в следующем поединке, который состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, Чимаев сразится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером, представляющим Австралию.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. В активе Уиттакера 25 побед в ММА при семи поражениях.

Ранее о поединке между Хамзатом и Робертом высказался российский боец полусреднего веса Ринат Фахретдинов.