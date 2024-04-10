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Соннен: Оливейра ясно дал понять, что не хочет драться с Махачевым

Соннен: Оливейра ясно дал понять, что не хочет драться с Махачевым
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о бразильском бойце промоушена Чарльзе Оливейре.

«Дане Уайту предстоит хорошенько поработать. Оливейра ясно дал понять, что не хочет драться с Исламом. Он ясно дал это понять перед их боем в октябре, который на бумаге был сорван из-за рассечения. Оливейра и его менеджер в течение последних семи дней давали отдельные интервью, в которых говорили, что если они выиграют бой [на UFC 300], то предпочли бы получить в соперники Конора Макгрегора. Но если кто-то сидит и ждёт Конора Макгрегора, это означает лишь то, что он безработный. Нельзя повлиять на того, кто просит бой с Конором, когда ему пытаются предложить бой за титул», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

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