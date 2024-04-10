Сехудо дал совет Джонсу после новости о его нападении на агента антидопинговой службы

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на новость о задержании полицией чемпиона промоушена в тяжёлом дивизионе Джона Джонса в связи с обвинением в нападении на агента антидопинговой службы Drug Free Sport (DFS), а также с угрозой убийством. Сам Джонс вскоре после публикаций СМИ разместил видео, на кадрах которого демонстрируется, как он спокойно покидает дом вместе с двумя сотрудниками после тестирования, не проявляя никакой агрессии.

«Невиновен ли Джон Джонс? 100%. Похоже, эти люди хотят раздуть историю. Они хотят изобразить Джона Джонса монстром. Поверьте мне, я общался с парнями из USADA. С людьми, которых знаю много лет и которые проверяли меня годами. Они ловят тебя на вечеринке, поджидают ранним утром. Что я хочу сказать? Это нормально, когда ты немного расстраиваешься, заявляя: «Что здесь вообще происходит?» Если бы я был на месте Джона Джонса, я бы привлёк эту девушку за клевету», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.