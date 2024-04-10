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Назван состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу в Белграде

Назван состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу в Белграде
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Главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов объявил состав на чемпионат Европы, который состоится в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля. В окончательную заявку вошли 12 спортсменок.

Состав женской сборной России по боксу на чемпионат Европы – 2024: Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Гелюса Галиева (весовая категория до 50 кг), Анастасия Кооль (весовая категория до 52 кг), Карина Тазабекова (весовая категория до 54 кг), Дарья Абрамова (весовая категория до 57 кг), Нуне Асатрян (весовая категория до 60 кг), Елена Бабичева (весовая категория до 63 кг), Альбина Молдажанова (весовая категория до 66 кг), Дарима Сандакова (весовая категория до 70 кг), Анастасия Шамонова (весовая категория до до 75 кг), Елена Гапешина (весовая категория до 81 кг), Кристина Ткачёва (весовая категория 81+ кг).

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