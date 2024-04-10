Царукян ответил, какой вывод сделал после проигрыша Гамроту

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, рассуждая о предстоящем поединке с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, вспомнил о своём поражении от поляка Матеуша Гамрота.

«Теоретически я понимаю, как с Оливейрой надо работать, но в бою – это совсем другое. Сейчас думаю, двойку проведу, уклонюсь, левый ударю, в борьбу зайду. Или он начнёт закидывать справа, я в правильную сторону отойду, разорву дистанцию, контратакую. Это всё в голове. Как аналитик я понимаю, как надо работать. Но выходишь – и начинается другая картина.

Была ситуация с Матеушем Гамротом. Первые два-три раунда я делал всё хорошо. Но чуть перенабрал темп, поскольку привык к трёхраундовым боям. Думал, что этим всё закончится, а ещё впереди два раунда были. Не представлял, что всё будет так», — приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Алекс Волкановски ответил, кто победит в бою Царукяна и Оливейры. Напомним, поединок бойцов состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).