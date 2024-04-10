«Могу над этим только посмеяться». Чарльз Оливейра — о трэш-токе Армана Царукяна

Бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра высказался о трэш-токе, который использует топовый боец дивизиона до 70 кг Арман Царукян в его адрес.

«Это высокомерие, но мне кажется, что каждый из нас делает этот бизнес по-своему. Он собирается сказать то, что хочет. Думаю, что каждый из этих парней пытается ударить меня по-своему и пытается достать меня любым способом. Арман говорил, что у меня хорош только один аспект, но я здесь уже 14 лет, поэтому всё, что могу сделать, — это посмеяться над его словами. Это на самом деле мотивирует меня: если у вас сильный дух, как у меня сейчас, это вас будет только заряжать», — приводит слова Чарльза Оливейры портал Bloody Elbow.