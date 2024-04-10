дю Плесси объяснил, почему отказался от поединка с Адесаньей на турнире UFC 300

Обладатель титула чемпиона UFC в весе до 84 кг Дрикус дю Плесси объяснил, почему отказался от боя с популярным бойцом Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 300.

«Как только вы становитесь чемпионом, то вам больше не приходится рисковать своим здоровьем и принимать бои с коротким промежутком времени. Поскольку это не возможность для вас получить что-то стоящее, это шанс для претендента стать чемпионом. Я отказался от боя с Иззи, который должен был пройти на турнире UFC 300. Это решение стало для меня тяжёлым, потому что это уникальная привилегия быть хедлайнером такого турнира. Стоит прояснить один момент. Иззи говорит, что ему звонили и предлагали подраться со мной на UFC 300, но это не так. Тебе предложат бой со мной тогда, когда я захочу этого», — приводит слова дю Плесси портал Low Kick MMA.