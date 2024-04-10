Том Аспиналл назвал сроки следующего боя

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил, что хотел бы выступить на летнем турнире организации, который пройдёт в Манчестере (Великобритания).

«Многие говорят: «Подожди! У тебя же не назначена защита». Вы и вправду считаете, что я буду сидеть в Манчестере, смотреть шоу, которое проходит в моём родном городе, и не драться? Точно нет. Мне нужно провести бой.

Я пропустил год из-за травмы, которая могла положить конец моей карьере. Я не хочу завершения карьеры и не хочу сидеть в стороне. Хочу сделать свою работу и доказать, что я – лучший. Я не тот парень, который выжидает. Я боец и хочу драться. Как по мне, я ещё далёк от своего пика. С моим телом всё в порядке, с разумом тоже, так почему я не должен драться?» — сказал Аспиналл в подкасте The MMA Hour.