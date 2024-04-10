Джастин Гэтжи рассказал, по какому сценарию хочет провести бой с Максом Холлоуэем

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи хочет провести бой с Максом Холлоуэем также, как и с Тони Фергюсоном.

«Бой становится грязным и превращается в драку тогда, когда я даю волю эмоциям. В последний раз такое было в поединке с Оливейрой, но больше у меня нет намерений возвращаться к такой манере боя. Если говорить о том, как мне хотелось бы провести бой с Максом, то я хотел бы, чтобы этот поединок был таким, как с Тони Фергюсоном. Он не сдавался благодаря своему духу. И мне кажется, что у Макса такой же крепкий внутренний стержень. Мне придётся нанести ему много урона — это то, что я люблю делать. Либо я, либо он. Моя цель — идти туда, чтобы победить. И если кто-то решится бросить мне вызов, то ему придётся идти напролом», — приводит слова Гэтжи портал Sherdog.