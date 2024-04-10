Рикки Хаттон объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с Усиком

Бывший чемпион мира британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я считаю, что лучшая версия Фьюри победит лучшую версию Усика. У Тайсона есть рост, размах рук и скорость. Он умеет драться как на ближней дистанции, так и на дальней. И он дерётся в обеих стойках. Всё, что делает Тайсон, он делает лучше, чем Усик.

Усику не хватает габаритов. Впрочем, Фьюри дрался с большими супертяжеловесами, Уайлдером и Уайтом, а теперь ему придётся сразиться с мелким снайпером. Усик меньше, и, как по мне, это всё усложнит для Фьюри, но в конечном итоге он найдёт путь к победе», — сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Материалы по теме Усик ответил, может ли его бой с Фьюри завершиться нокаутом

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте