Фьюри рассказал о своей форме за пять недель до боя с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о ходе своей подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Очевидно, я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме. Мне предстоит огромный бой. И у меня нет права на ошибку, я должен пройти через это. Чувствую себя фантастически за 40 дней до поединка. И ни на что не жалуюсь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее Усик ответил, может ли его бой с Фьюри завершиться нокаутом.