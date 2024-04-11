Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри рассказал о своей форме за пять недель до боя с Усиком

Фьюри рассказал о своей форме за пять недель до боя с Усиком
Комментарии

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о ходе своей подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Очевидно, я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме. Мне предстоит огромный бой. И у меня нет права на ошибку, я должен пройти через это. Чувствую себя фантастически за 40 дней до поединка. И ни на что не жалуюсь», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее Усик ответил, может ли его бой с Фьюри завершиться нокаутом.

Материалы по теме
Усик ответил, может ли его бой с Фьюри завершиться нокаутом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android