Арман Царукян — Чарльз Оливейра: когда бой на UFC 300, где смотреть

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведёт Арман Царукян, противостоять которому будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Болельщики смогут посмотреть UFC 300 на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.