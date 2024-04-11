«О чём он вообще думает?» Оливейра — о нежелании Махачева проводить с ним реванш

Бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал нежелание действующего чемпиона Ислама Махачева проводить с ним бой-реванш.

«Считаю это забавным. Потому что какие-то ребята выигрывают бой, и Ислам кричит: «Я здесь, подерись со мной». Он хочет драться даже с ребятами из других дивизионов. Но когда я выигрываю, Махачев не обращает на это внимания. О чём он вообще думает?» – сказал Оливейра в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведёт Арман Царукян, противостоять которому будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра.