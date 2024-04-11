Биспинг рассказал, кто победит в поединке Царукян — Оливейра

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг дал прогноз на предстоящий поединок между россиянином Арманом Царукяном и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Царукян составил хорошую конкуренцию Исламу Махачеву, хотя принял бой на коротком уведомлении. С тех пор Арман стал занозой в заднице для Махачева. Он получит титульник, если одержит победу в поединке с Оливейрой. Чарльз — бесстрашный боец, но порой ошибается из-за импульсивности. Арман может соперничать с Оливейрой в стойке, а в борьбе он даже лучше. Так что ставлю на победу Царукяна», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

В смешанных единоборствах на счету Царукяна 21 победа и три поражения. В активе Оливейры 34 победы при девяти поражениях.