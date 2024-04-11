Крис Кёртис порвал подколенную связку в бою с Бренданом Алленом

Американский боец Крис Кёртис порвал подколенную связку в поединке с Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 240, который состоялся в минувшие выходные.

«Ну, похоже, парни, мы с вами увидимся через полгода или около того. Всё серьёзно. Спасибо вам, парни, за все ваши сообщения, заботу, поддержку и молитвы. Для меня это очень многое значит. До встречи осенью», — написал Кёртис в социальных сетях.

Напомним, поединок завершился победой Аллена раздельным решением судей.

До этого поединка на счету 28-летнего Аллена было 25 побед и пять поражений. 36-летний Кёртис имел в своём активе 31 победу при 10 поражениях. Бойцы уже встречались в рамках UFC, в 2021 году Кёртис одержал победу техническим нокаутом.