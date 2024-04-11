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Ислам Махачев пообещал дать реванш Арману Царукяну

Ислам Махачев пообещал дать реванш Арману Царукяну
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев высказался по поводу возможного боя-реванша с Арманом Царукяном.

«Царукяна от титульного боя отделяют максимум два боя, так что наш реванш неизбежен. Дадим ему реванш.

В Абу-Даби я дрался уже много раз. Хотел бы подраться на «Мэдисон Сквер Гарден». Все бойцы мечтают об этом. Легендарная арена», — сказал Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Отметим, что ранее Махачев поделился мнением о предстоящем поединке соотечественника, Армана Царукяна, с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой (Бразилия).

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