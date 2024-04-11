Чарльз Оливейра: Ислам бросает вызов парням из 61 кг или 57 кг, но обо мне мне не говорит

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался по поводу возможного реванша с Исламом Махачевым.

«В конце года я снова буду бороться за титул, это моя цель. Бой будет в октябре, ноябре или декабре, в этот раз должно всё получится. Но Ислам хочет драться в июне. Однако он не назвал моё имя, верно? Не знаю будет ли он драться с кем-то другим, потому что Ислам много чего говорит. Он бросает вызов парням из 61 кг (легчайшего веса) или 57 кг (наилегчайшего веса), но о нашем реванше не говорит. Так что всё сложно.

Дана Уайт даже сказал, что право оспаривать титул принадлежит мне. Потом я получил травму, а затем, как утверждается, травмировался и Ислам. Так что давайте просто подождём субботы. Когда я одержу победу, тогда и поговорим», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.