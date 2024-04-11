Марк Коулман высказался насчёт возможности вручить пояс BMF победителю боя Гэтжи-Холлоуэй

Первый линейный чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман высказался насчёт возможности вручить пояс BMF победителю боя между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«Не думаю, что я буду это делать, поскольку сомневаюсь в том, что руководство UFC попросит меня об этом. Но они пригласили меня. Они относятся ко мне очень хорошо. Я люблю UFC и являюсь человеком компании. У них, наверное, уже есть планы, и у меня нет права их нарушать. Уже просто находится на этом турнире в окружении моих дочерей, на уютных сиденьях рядом с октагоном невероятно представить.

Если в конечном итоге мне предоставят честь вручить пояс BMF или сделать что-то ещё, то это будет просто вишенкой на торте. Я просто счастлив быть там, потому что это самый большой, самый крутой, самый грандиозный турнир, который когда-либо создавался. У меня восторг уже от самого первого предварительного боя», — приводит слова Марка портал Yahoo Sports.