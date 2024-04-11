Макс Холлоуэй считает, что руководство UFC оберегало Илию Топурию от боя с ним

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй намекнул, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг Илия Топурия специально не сводили с ним, чтобы дать тому титульный бой.

«Этот парень любит много говорить, а мне нравится слушать. Когда придёт время, мы встретимся. Рано или поздно наш бой состоится. Как я уже сказал, была причина, по которой UFC не хотели, чтобы он дрался со мной. Они заставили всех остальных претендентов драться со мной — Яира Родригеса, Арнольда Аллена и прочих. Почему Илия не разделил со мной октагон? Почему после победы над Джошем Эмметом, после парня, который только что проиграл чемпиону, Илия получает титульный бой? Математика ММА иногда чертовски сбивает с толку, но для меня это просто не имеет смысла», — приводит слова Холлоуэя портал BJ Penn.