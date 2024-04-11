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«Изучи факты, прежде чем поливать грязью чемпиона». Махачев ответил Холлоуэю

«Изучи факты, прежде чем поливать грязью чемпиона». Махачев ответил Холлоуэю
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Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев ответил на критику бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя, который ранее обвинил его в выборочности и не желании драться на постоянной основе.

«На заметку: с 2021 года я дрался семь раз, а Холлоуэй за это же время провёл пять боёв, а Гэтжи только четыре. Так что изучайте факты, прежде чем поливать грязью чемпиона», — написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, что Ислам Махачев в последнем поединке встретился с Александром Волкановски, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и стал главным поединком вечера. Для бойцов это был реванш. Встреча завершилась победой Махачева нокаутом в первом раунде.

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