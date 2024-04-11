Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт назвал величайшего полулегковеса всех времён

Дана Уайт назвал величайшего полулегковеса всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт считает, что величайшим полулегковесом всех времён является бывший чемпион UFC в категории до 66 кг американец Макс Холлоуэй.

«Макс Холлоуэй всегда большой фаворит фанатов. Вероятно, величайший полулегковес всех времён встретится с Гэтжи, который является самым ярким бойцом в мире», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, Макс Холлоуэй проведёт следующий поединок против Джастина Гэтжи на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. На кону боя будет стоять титул BMF.

В последнем поединке Макс Холлоуэй выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся 26 августа 2023 года в Сингапуре. Его соперником стал Чон Чхан Сон, более известный как «Корейский зомби». Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
«Изучи факты, прежде чем поливать грязью чемпиона». Махачев ответил Холлоуэю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android