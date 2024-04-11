Джастин Гэтжи рассказал, что травмировался перед боем с Чарльзом Оливейрой

Джастин Гэтжи рассказал, что получил травму в преддверии титульного поединка с Чарльзом Оливейрой, который состоялся на турниире UFC 274.

«Хочу сказать, что за 18 дней до боя с Чарльзом я получил сотрясение мозга, катаясь на велосипеде. Ранее я заявлял, что он самый сильный парень, который когда-либо бил меня, но сотрясение стало важным фактором в восприятии его ударов. Представьте, что значит упасть головой на бетон. Несмотря на это обстоятельство, я всё-равно был сфокусирован на поединке и мотивирован победить.

Бой проходил на моей родине и у меня даже на секунду не возникло ни одной мысли, чтобы отказаться от поединка. Но именно моя травма дала его ударам быть настолько эффективными. Это серьёзный жизненный урок, который мне довелось хорошо выучить», — приводит слова Гэтжи портал Low Kick MMA.