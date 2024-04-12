Тайсон Фьюри назвал соперников в ближайших 10 боях

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри иронично ответил на вопрос о соперниках ближайших 10 боях.

«10 боёв? Если будете подносить их быстро, то разберусь со всеми. Когда у меня намечены сразу несколько боёв, я более заряжен. Для начала два боя с Усиком, а потом два боя с Джошуа. Если Энтони не проиграет за это время, конечно. Потом будут Дюбуа, Джойс и Джозеф Паркер. Это семь. Потом какой-нибудь американец типа Деонтея Уайлдера. Или европеец, например, Агит Кабаел. Нужен ещё десятый? Можно оформить трилогию с Усиком», — приводит слова Фьюри Eurosport.

Отметим, ранее председатель управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что готов обеспечить Фьюри ещё 10 боёв.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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