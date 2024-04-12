Дана Уайт объявил о рекордных бонусах на UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт на пресс-конференции назвал сумму, до которой будут повышены бонусы на турнире UFC 300.

«Готово, сумма $ 300 тыс.», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что бонусы Fight Night в размере $ 300 тыс. будут самой большой суммой, которую когда-либо раздавал промоушен. На UFC 129 бонусы Fight Night составляли $ 129 тыс.

Ранее в преддверии UFC 300 Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй пытались добиться от UFC 300 повышения бонуса. Гэтжи требовал, чтобы сумма составила как минимум $ 100 тыс.

Напомним, спортивное мероприятие состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 апреля мск.

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