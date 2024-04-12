Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арман Царукян: в UFC я представляю Армению

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что будет представлять Армению на турнире UFC 300.

«Я представляю Армению. И в субботу я дам Армении возможность понаблюдать за моим триумфом. Я добуду эту победу для вас, парни», — сказал Арман Царукян на пресс-конференции.

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

В общей сложности в активе Царукяна 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.

В своём последнем бою Царукян одержал победу над Бенеилом Дариушем, нокаутировав соперника в первом раунде.

Царукян – звезда дивизиона Хабиба. Уже ярче Махачева и Гэтжи