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Арман Царукян: в UFC я представляю Армению

Арман Царукян: в UFC я представляю Армению
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что будет представлять Армению на турнире UFC 300.

«Я представляю Армению. И в субботу я дам Армении возможность понаблюдать за моим триумфом. Я добуду эту победу для вас, парни», — сказал Арман Царукян на пресс-конференции.

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

В общей сложности в активе Царукяна 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.

В своём последнем бою Царукян одержал победу над Бенеилом Дариушем, нокаутировав соперника в первом раунде.

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