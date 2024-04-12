Хилл и Перейра провели битву взглядов перед главным боем на UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» пройдёт турнир UFC 300. В преддверии спортивного мероприятия состоялась битва взглядов, участие в которой приняли представитель Бразилии Алекс Перейра и бывший обладатель титула Джамал Хилл из США.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

В общей сложности на счету Перейры в смешанных единоборствах девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.

Отметим, что на UFC 300 выступит российско-армянский боец ММА Арман Царукян. Противостоять ему будет бразилец Чарльз Оливейра. Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени.