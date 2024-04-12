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Арман Царукян был жёстко освистан на пресс-конференции перед UFC 300

Арман Царукян был жёстко освистан на пресс-конференции перед UFC 300
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Российско-армянского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна освистали на пресс-конференции перед юбилейным турниром UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск. Во время его ответов публика неоднократно гудела, из-за чего Арману приходилось брать некоторую паузу.

Напомним, соперником Царукяна на UFC 300 будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра, на счету которого в смешанных единоборствах 34 победы при девяти поражениях. В активе Армана 21 победа и три поражения.

Бои главного карда, в котором сразятся россиянин и бразилец, стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

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