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Боб Арум высказался о предстоящем поединке Ломаченко и Камбососа

Боб Арум высказался о предстоящем поединке Ломаченко и Камбососа
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Известный промоутер Боб Арум высказался о предстоящем поединке бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко с австралийцем Джорджем Камбососом. Спортсмены должны сразиться 12 мая.

«Ломаченко по-прежнему великий боец. Думаю, он победил в поединке с Девином Хейни в прошлом году. Но судьи решили иначе. Нужно уважать их решение.

Джордж Камбосос – очень хороший боксёр. Он всегда в хорошей форме. Это будет тяжёлый бой. Посмотрим, кто выйдет победителем. У меня большая привязанность к Василию. Он потрясающий парень, отличный семьянин, отличный отец. Нас ждёт отличный бой.

Для меня было бы большим удовольствием увидеть поединок Ломаченко и Шакура Стивенсона. Было бы здорово посмотреть, как два опытных парня сражаются друг с другом», — сказал Арум на канале Fight Hub TV в YouTube.

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