«Пранк зашёл слишком далеко». Волков – об анонсе своего боя с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пошутил по поводу анонса своего поединка с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Тот момент, когда пранк зашёл слишком далеко…» – написал Волков, прикрепив к сообщению постер боя, где его фамилия представлена как Evgenich.

Фото: Социальные сети Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков сражался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. Павлович в последнем бою уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу.

Александр Волков пошутил над организацией боя с Сергеем Павловичем: