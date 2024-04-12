Сауль Альварес высказался на тему реванша с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился мнением о потенциальном реванше с россиянином Дмитрием Биволом. По словам Альвареса, он не исключает такой возможности.

«Что касается реванша с Дмитрием Биволом, то такая вероятность будет существовать всегда. Почему нет? Я бы с удовольствием провёл этот бой. Однако сейчас я сосредоточен на поединке с Хайме Мунгией. Я иду вперёд шаг за шагом. Но если вдруг возникнет интересный вариант в полутяжёлом весе, то почему бы и нет?» — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае 2022 года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.