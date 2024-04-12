Легендарный рефери MMA Джон Маккарти: Холлоуэй — худший соперник для Гэтжи

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти проанализировал предстоящий поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

«Макс Холлоуэй – худший соперник для Джастина Гэтжи. Давайте вернёмся на пару боёв назад. Взгляните на встречу Джастина с Рафаэлем Физиевым. Это была лучшая версия Джастина Гэтжи с точки зрения ведения поединка, которую мне когда-либо доводилось видеть. В бою с Дастином Порье он сохранил этот стиль, и теперь Джастин не принимает на себя такой большой урон в бою, как было раньше. Ему нужно продолжать быть тем бойцом, которым он был в предыдущих поединках. Но если Макс будет биться в таком же стиле, как против Келвина Каттара, то он победит Джастина Гэтжи. У него есть необходимые навыки, чтобы одержать верх над над Джастином», — приводит слова Маккарти портал BJ Penn.