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Стал известен следующий оппонент Дмитрия Кудряшова

Стал известен следующий оппонент Дмитрия Кудряшова
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Российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшoв проведёт свой следующий поединок против представителя Аргентины Даниэля Робутти 26 апреля в Москве.

Бой пройдёт четыре раунда и состоится в тяжёлом весе. Встреча Дмитрия и Даниэля возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 марта 2024 года, Дмитрий Кудряшов столкнулся с представителем США Деандре Севейджем. Поединок завершился победой Кудряшова нокаутом в шестом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед, из которых 25 одержаны досрочно, а также шесть поражений.

Робутти, в свою очередь, в последний раз выступил в декабре 2023-го. Тогда Дмитрий нокаутировал своего соотечественника Маурисио Роберто Каседо.

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