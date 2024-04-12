Стал известен следующий оппонент Дмитрия Кудряшова

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшoв проведёт свой следующий поединок против представителя Аргентины Даниэля Робутти 26 апреля в Москве.

Бой пройдёт четыре раунда и состоится в тяжёлом весе. Встреча Дмитрия и Даниэля возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 марта 2024 года, Дмитрий Кудряшов столкнулся с представителем США Деандре Севейджем. Поединок завершился победой Кудряшова нокаутом в шестом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед, из которых 25 одержаны досрочно, а также шесть поражений.

Робутти, в свою очередь, в последний раз выступил в декабре 2023-го. Тогда Дмитрий нокаутировал своего соотечественника Маурисио Роберто Каседо.