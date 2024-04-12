Стали известны результаты взвешивания Макса Холлоуэя и Джастина Гэтжи

Бывший абсолютный чемпион UFC в категории до 66 кг Макс Холлоуэй и экс-обладатель временного титула UFC в дивизионе до 70 кг Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Оба бойца показали на весах 70,76 килограмма.

Напомним, поединок между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи станет третьим по значимости событием на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

Макс Холлоуэй в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся 26 августа 2023 года в Сингапуре. Его соперником стал Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби. Бой закончился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. Сон после этого поражения объявил о завершении карьеры.

Джастин Гэтжи в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 291, победил нокаутом Дастина Порье.