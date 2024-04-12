Оливейра и Царукян прошли процедуру взвешивания к бою на UFC 300

Бывший чемпион UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра и топовый боец лёгкого дивизиона UFC Арман Царукян успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Оба бойца показали на весах 70,76 килограмма. Их поединок состоится в главном карде турнира.

Напомним, Чарльз Оливейра в последний раз проводил поединок с топовым легковесом иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Их бой состоялся на турнире UFC 289. Чарльз одержал победу нокаутом в первом раунде.

Арман Царукян, в свою очередь, также в последний раз разделил октагон с Бенеилом Дариушем. Их поединок стал главным событием турнира UFC on ESPN 52, который состоялся 2 декабря 2023 года. Встреча завершилась победой Царукяна нокаутом в первом раунде.