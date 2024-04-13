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Гаджиев: я бы не переоценивал Перейру, он не бесспорный чемпион

Гаджиев: я бы не переоценивал Перейру, он не бесспорный чемпион
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался в адрес чемпиона UFC Алекса Перейры.

«Я бы не переоценивал Перейру. Он сильный боец, но не бесспорный чемпион, как Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов или Андерсон Силва. Перейру можно побеждать, Адесанья это показал. Для этого нужно быть ударником экстра-класса или навязать темп и борьбу. Если Хилл справится с этой задачей, он может выиграть. Но Джамал после простоя. Это аргумент не в его пользу. Шансы – 65 на 35 в пользу Алекса», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в главном бою вечера чемпиону UFC в полутяжёлом весе Алексу Перейре предстоит провести первую защиту титула в поединке с экс-обладателем титула UFC в дивизионе до 93 кг Джамалом Хиллом.

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