Промоутер Камил Гаджиев сделал прогноз на бой Царукяна и Оливейры

Известный российский промоутер Камил Гаджиев проанализировал предстоящий поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры.

«Болею за Царукяна. Думаю, он может победить. Он фаворит с небольшим преимуществом. Ему это больше надо, он более «голодный» до побед. Оливейра уже был чемпионом, в его жизни это было. А для Царукяна это дорога к чемпионскому шансу. Я считаю, что шансов больше у Армана. Его сложно финишировать. Он спортсмен думающий, не пропускающий моменты. А Оливейра именно про финиши. И с Царукяном, думаю, это не сработает. Не думаю, что Арман нокаутирует соперника. А вот если проведет сабмишен, я не удивлюсь. Царукян – думающий парень, в бою у него холодная голова. И всё-таки ставлю на победу Армана решением», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.