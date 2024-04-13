«Мне этот бой интереснее, чем Перейра — Хилл». Гаджиев — о дебюте Кайлы Харрисон в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, что на предстоящем турнире UFC 300 больше ждёт поединок между Кайлой Харрисон и Холли Холм, чем бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«В бою с Холм Кайла фаворит. Просто потому, что Холли уже не та. А ещё было бы интереснее увидеть бой пиковых Харрисон и Ронды Роузи. Но имеем то, что имеем. И Харрисон – фаворитка. Мне этот бой интересен. Скажу, может быть, крамольную вещь. Но мне этот бой интереснее, чем поединок Перейры и Хилла. Правда, на Кайле может сказаться весогонка. Она этого никогда не делала в таком объёме. Здесь может и проблема случиться», — сказал Камил в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.