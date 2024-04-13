Алекс Перейра: Хилл поплатится за неуважительное отношение

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра заявил после финальной дуэли взглядов, что его противник Джамал Хилл поплатится в предстоящем бою за неуважительное отношение на состоявшейся накануне пресс-конференции.

«Бой на таком турнире — потрясающая возможность для меня, я очень рад биться на UFC 300. Что касается моего оппонента, пару дней назад он вёл себя уважительно, подошёл ко мне, попросил автограф, но вчера на пресс-конференции всё изменилось, и он за это поплатится», — сказал Алекс Перейра.

Поединок в тяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-обладателем титула американцем Джамалом Хиллом состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира UFC 300.

На счету Перейры в ММА девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.