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Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем бое Ислама Махачева

Хабиб Нурмагомедов высказался о следующем бое Ислама Махачева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что уже определена дата следующего боя действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева, а скоро болельщики узнают имя соперника 32-летнего бойца.

«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете…», — написал Нурмагомедов в социальных сетях под предыдущим постом Махачева.

Ранее Ислам Махачев пообещал дать реванш Арману Царукяну. В это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Можно предположить, что Махачев проведёт свой ближайший бой 2 или 29 июня, его соперником может стать Дастин Порье.

Ранее Махачев поделился мнением о предстоящем поединке соотечественника Армана Царукяна, с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой (Бразилия).

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