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Исраэль Адесанья: если Чимаев победит Уиттакера, я хочу сразиться с ним

Исраэль Адесанья: если Чимаев победит Уиттакера, я хочу сразиться с ним
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Бывший абсолютный чемпион UFC в среднем весе (до 83 кг) нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании сразиться с Хамзатом Чимаевым, если тот победит Роберта Уиттакера.

«Если Хамзат победит Роба, я хочу сразиться с ним. Мне нравится этот бой (Уиттакера и Чимаева), я хочу посмотреть, на что он способен. Я в предвкушении. Мне нравятся такие бои. Я хочу посмотреть, что он сможет сделать в среднем весе против крутого парня. Я видел, как он бился с Камару [Усманом], я смотрел этот бой и думал: «Эй, Камару, чёрт возьми, сделай его». Если бы этот бой продлился пять раундов, то он мог сложиться по-другому», — приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

Напомним, в поединке, который состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, Чимаев сразится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером, представляющим Австралию.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед. В активе Уиттакера 25 побед в ММА при семи поражениях.

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