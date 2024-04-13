Адесанья — о возможном бое с Перейрой: он нуждается в этом, а я нет, сага окончена

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался о возможности проведения ещё одного очного поединка с бойцом Алексом Перейрой.

«Я знаю, что у меня осталось лишь несколько матчей в моей карьере. Ну вот представьте, побью я снова Адесанью, что они скажут? Что счёт 3-2 в его пользу, давайте сделаем серию до четырёх побед. Зачем мне это?

Когда я дрался с ним, я знал, что могу его одолеть. Поэтому я соглашался на рематчи только для того, чтобы доказать, что могу его победить. Рассказать историю, что можно добиться своей цели после череды неудач, если иметь правильный настрой.

Вы же сами понимаете, зачем он вызывает меня снова! Он нуждается в поединке со мной. Знаете, почему я не вызывал его? Потому что мне это не нужно. Глубоко внутри они знают, что я чувствую себя лучше них в этой ситуации, я спокойно сижу и получаю удовольствие от жизни.

Я сделал, что должен был, сага окончена. У меня есть другие оппоненты, которым хотел бы позже отомстить», — заявил Адесанья на шоу MMA Hour.

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