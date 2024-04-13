В команде Веры ответили, готовы ли ждать боя с травмированным Петром Яном

Представитель команды бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марлона Веры заявил, что эквадорец готов дождаться поединка с российским экс-чемпионом Петром Яном, ранее перенёсшим операцию из-за травм.

«Марлон готов ждать восстановления Яна. Это интересный поединок, который может нас заинтересовать», — приводит слова анонима издание ТАСС.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли.

Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга. Победа стала для россиянина первой с октября 2021 года, когда на UFC 267 он выиграл единогласным решением по итогам пяти раундов у американца Кори Сэндхагена.