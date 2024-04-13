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Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 300

Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 300
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на одного из участников титульного боя в полутяжёлом весе UFC. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.

Дрейк поставил $ 675 тыс. на победу действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры. В случае если Поатан одержит победу, то Дрейк сможет заработать $ 1 194 750.

Напомним, на предстоящем юбилейном турнире UFC 300 Алексу Перейре предстоит первая защита титула в бою с бывшим чемпионом UFC в категории до 93 кг американцем Джамалом Хиллом. Их поединок станет главным событием вечера. Стоит сказать, что ранее Хилл победил единогласным решением наставника и тренера Перейры бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

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