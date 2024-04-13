Рэпер Дрейк поставил деньги на одного из участников титульного боя на турнире UFC 300

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на одного из участников титульного боя в полутяжёлом весе UFC. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.
Дрейк поставил $ 675 тыс. на победу действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры. В случае если Поатан одержит победу, то Дрейк сможет заработать $ 1 194 750.
Напомним, на предстоящем юбилейном турнире UFC 300 Алексу Перейре предстоит первая защита титула в бою с бывшим чемпионом UFC в категории до 93 кг американцем Джамалом Хиллом. Их поединок станет главным событием вечера. Стоит сказать, что ранее Хилл победил единогласным решением наставника и тренера Перейры бразильского ветерана Гловера Тейшейру.