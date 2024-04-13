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Тренер Царукяна: Оливейра опаснее для Армана, чем Махачев

Тренер Царукяна: Оливейра опаснее для Армана, чем Махачев
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Маркос ДеМатта, член тренерского штаба российского легковеса Армана Царукяна, высказался о его предстоящем поединке с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, который состоится на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Это очень тяжёлый бой для Армана. Я понимаю, на какую вершину ему предстоит взобраться, но я также осознаю и проблемы, которые он способен доставить Чарльзу. Не думаю, что Чарльзу будет легко.

Оливейра – волшебник, и он умеет доставать кролика из шляпы, он очень опасен. По правде говоря, я считаю, что для Армана это более опасный бой, чем поединок с Исламом», — сказал ДеМатта в подкасте Trocação Franca.

Ранее Майкл Пейдж сказал, кто победит в бою Царукяна и Оливейры.

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